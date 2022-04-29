Запущено движение по севастопольскому участку трассы «Таврида»

Подрядчик запустил рабочее движение по участку восьмого этапа трассы «Таврида», который проходит по территории Севастополя.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«В рамках строительства восьмого этапа трассы «Таврида» подрядная организация «ВАД» открывает для движения транспорта часть путепровода и моста через реку Чёрная. Проезд будет осуществляться по правой полосе. Открытие движения состоится 29 апреля. При этом временная дорога через посёлок Сахарная Головка будет перекрыта», — говорится в сообщении.

Общая протяжённость этапа составляет 7,9 км. Работы должны быть завершены в конце 2023 года.

Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.