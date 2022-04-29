Пенсии по потере кормильца планируют оформлять без заявления с сентября 2023 года

Оформлять пенсии по потере кормильца без подачи заявления планируется с сентября 2023 года. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

На заседании обсудили и поддержали проект федерального закона, который позволяет упростить процедуру получения пенсии по потере кормильца.

Согласно документу, предлагается с 1 сентября 2023 года беззаявительно назначать страховые пенсии по потере кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет.

Таким образом, подавать заявление для назначения таких пенсий больше не потребуется, уточнили в кабмине.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщалось, что получить пенсию по потере кормильца без подачи заявления можно будет с 1 января 2023 года.

27 апреля Путин заявил, что решения по индексации пенсий и пособий примут в ближайшее время.



