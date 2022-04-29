Путин обсудил с членами Совбеза России обеспечение безопасности на южном направлении

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России обеспечение безопасности страны на южном направлении.
Путин обсудил с членами Совбеза России обеспечение безопасности на южном направлении
  • РИА Новости

Путин отметил, что в центре внимания российских властей остаются вопросы, связанные с проведением спецоперации на Украине. 

«Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении. Поэтому сегодня займёмся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе», — заявил он.

Ранее Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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