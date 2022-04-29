Путин и Токаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества.
«Затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — заявили в Кремле.
Кроме того, они подтвердили настрой на «всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства».
Лидеры двух стран условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.
В начале апреля Путин в ходе телефонного разговора проинформировал Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса.