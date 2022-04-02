Путин проинформировал президента Казахстана Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса

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Российский президент Владимир Путин в рамках телефонного разговора проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проинформировал президента Казахстана Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса», — сказано в сообщении.

Стороны также обсудили переговоры российских и украинских представителей.

Ранее Токаев в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договорённости на переговорах с Россией и прекращения боевых действий.

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