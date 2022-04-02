Путин проинформировал президента Казахстана Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса

Российский президент Владимир Путин в рамках телефонного разговора проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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© Alexei Nikolsky/Kremlin Pool