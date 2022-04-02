Путин проинформировал президента Казахстана Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
«Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса», — сказано в сообщении.
Стороны также обсудили переговоры российских и украинских представителей.
Ранее Токаев в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договорённости на переговорах с Россией и прекращения боевых действий.