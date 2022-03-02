Токаев заявил Зеленскому о важности достижения договорённости на переговорах с Россией

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договорённости на переговорах с Россией и прекращения боевых действий.
Токаев заявил Зеленскому о важности достижения договорённости на переговорах с Россией
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба президента Казахстана.

Также президенты Украины и Казахстана договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.

По данным пресс-службы, разговор прошёл по инициативе Киева.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин чётко изложил позицию, которую привезла делегация России на переговоры с украинской стороной в Белоруссии.

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