Токаев заявил Зеленскому о важности достижения договорённости на переговорах с Россией
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба президента Казахстана.
Также президенты Украины и Казахстана договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.
По данным пресс-службы, разговор прошёл по инициативе Киева.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин чётко изложил позицию, которую привезла делегация России на переговоры с украинской стороной в Белоруссии.