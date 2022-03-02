Токаев заявил Зеленскому о важности достижения договорённости на переговорах с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договорённости на переговорах с Россией и прекращения боевых действий.

РИА Новости