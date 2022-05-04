Эксперт Пермяков рассказал, что делать при потере телефона

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RT
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков в беседе с RT рассказал, что делать при потере телефона.
Эксперт Пермяков рассказал, что делать при потере телефона
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«В случае потери заблокированного смартфона нужно позвонить на телефон: можно как минимум услышать где-то рядом звонок, или нашедший сможет на него ответить. Дальше следует включить режим потери. У Apple это встроенная функция, а для экосистемы Android необходимо использовать приложение от производителя устройства», — отметил Пермяков.

Если трубку не берут или телефон отключили, то следующий шаг — нужно обратиться в полицию и написать заявление, указав, где был потерян смартфон, а также модель, внешний вид, серийный номер устройства, добавил специалист.

Кроме того, он уточнил, что делать, если был найден чей-то утерянный телефон.

«Если вы нашли телефон на территории организации (кафе, гостиница, территория вуза) немедленно сообщите о находке охранникам или представителю организации. Если устройство нашлось в общественном месте, немедленно сообщите об этом представителю полиции или охранного предприятия», — добавил Пермяков.

В таких ситуациях эксперт советует передавать устройство под расписку, в которой должно быть зафиксировано, что устройство передано без внешних повреждений и в заблокированном виде. При этом лучше указать время передачи устройства.

«Не рекомендуется самостоятельно искать хозяина, так как в этом случае ваши действия могут быть расценены как преступные», — подчёркивает Пермяков.

Ранее Пермяков также перечислил риски при покупке подержанного телефона.

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