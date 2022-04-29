Власти Сочи заявили, что отказываются от получения наград «Голубой флаг» для пляжей
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.
«С учётом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения «Голубых флагов» и переходим на российские стандарты Ростуризма», — заявил мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, российские стандарты жёстче международных требований и пляжные территории Сочи полностью готовы соответствовать им.
Ранее Ростуризм заявил, что турпоток в южные регионы России с мая по сентябрь составит более 10 млн человек.