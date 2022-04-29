Власти Сочи заявили, что отказываются от получения наград «Голубой флаг» для пляжей

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Сочи откажется в 2022 году от международной награды «Голубой флаг», которая вручается пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Власти Сочи заявили, что отказываются от получения наград «Голубой флаг» для пляжей
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи. 

«С учётом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения «Голубых флагов» и переходим на российские стандарты Ростуризма», — заявил мэр города Алексей Копайгородский. 

По его словам, российские стандарты жёстче международных требований и пляжные территории Сочи полностью готовы соответствовать им.

Ранее Ростуризм заявил, что турпоток в южные регионы России с мая по сентябрь составит более 10 млн человек.

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