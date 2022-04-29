Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 35,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве, по данным на 29 апреля, составляет 35,7%.

Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что первым компонентом от коронавируса в Москве вакцинировались 7 470 365 человек, а полный цикл вакцинации прошли 7 111 854 раза.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что пандемия коронавирусной инфекции в России ещё не закончилась.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, в беседе с URA.RU дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией.