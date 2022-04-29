Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 35,7%
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Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что первым компонентом от коронавируса в Москве вакцинировались 7 470 365 человек, а полный цикл вакцинации прошли 7 111 854 раза.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что пандемия коронавирусной инфекции в России ещё не закончилась.
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, в беседе с URA.RU дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией.