Голикова заявила, что число безработных в России практически не изменилось с начала марта

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Число безработных в России практически не изменилось с начала марта. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова заявила, что число безработных в России практически не изменилось с начала марта
  • РИА Новости

«По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта. Я напомню, что на 1 марта этого года численность зарегистрированных безработных составляла 682,8 тыс. человек, на 25 апреля это 681 тыс. человек», — приводит РИА Новости её слова, сказанные на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Голикова добавила, что на портале «Работа в России» доступно более 1,9 млн предложений о работе.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности официального трудоустройства.

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