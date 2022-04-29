Голикова заявила, что число безработных в России практически не изменилось с начала марта

Число безработных в России практически не изменилось с начала марта. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта. Я напомню, что на 1 марта этого года численность зарегистрированных безработных составляла 682,8 тыс. человек, на 25 апреля это 681 тыс. человек», — приводит РИА Новости её слова, сказанные на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Голикова добавила, что на портале «Работа в России» доступно более 1,9 млн предложений о работе.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности официального трудоустройства.