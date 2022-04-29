Названы турбренды Подмосковья — победители премии «Маршрут построен»

Победителями премии «Маршрут построен» стали павловопосадские платки, дулёвский фарфор и фарфоровый завод «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках».

Эти бренды одержали победу по итогам народного и экспертного голосования в номинации «Своя марка», передаёт телеканал «360».

Церемония награждения победителей состоялась в четверг, 28 апреля, в Федеральном агентстве по туризму.

«Московская область стала лидером среди регионов в номинации «Своя марка». Наши народные художественные промыслы — павловопосадские платки, дулёвский фарфор и фарфор Вербилок — известны не только в России, но и за рубежом», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

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