Исследование: в России вырос спрос на аренду автомобилей накануне майских праздников

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Согласно результатам исследования «Авито. Авто», россияне перед майскими праздниками стали чаще искать автомобили в аренду.
Исследование: в России вырос спрос на аренду автомобилей накануне майских праздников
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Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что за период с 20 по 26 апреля спрос на услугу вырос на 4% по сравнению с периодом 13—19 апреля и на 6,8% по сравнению с периодом 6—12 апреля.

При этом в период с 20 по 26 апреля спрос на аренду автомобилей на «Авито. Авто» стал на 8,5% более активным, чем в аналогичную неделю в прошлом году. Эксперты полагают, что это связано с ограничениями на полёты в другие страны, в результате чего россияне переориентировались на внутренний туризм.

Наиболее высокий спрос на услугу аренды автомобиля зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Махачкале и Екатеринбурге.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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