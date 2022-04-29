Специалист по пожарной безопасности Серёгин предостерёг от готовки шашлыка в парках и лесах

Президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серёгин рассказал, где можно готовить шашлыки и какие штрафы положены за их приготовление в неположенном месте.

В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что готовка на открытом огне с использованием оборудования типа мангала, углей и смесей для розжига должна проводиться только в специально оборудованных местах.

«Запрещено готовить шашлыки в парках, лесах и местах с густой растительностью, где может находиться сухостой. В случае если человек начал готовить шашлык в неположенном месте, то ему полагается штраф 5 тыс. рублей. Но если по его вине случился пожар — то вплоть до уголовной ответственности», — напомнил Серёгин.

Ранее генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, в беседе с НСН напомнил о штрафах за пожары на дачном участке.