Специалист по пожарной безопасности Серёгин предостерёг от готовки шашлыка в парках и лесах

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Президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серёгин рассказал, где можно готовить шашлыки и какие штрафы положены за их приготовление в неположенном месте.
Специалист по пожарной безопасности Серёгин предостерёг от готовки шашлыка в парках и лесах
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В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что готовка на открытом огне с  использованием оборудования типа мангала, углей и смесей для розжига должна проводиться только в специально оборудованных местах.

«Запрещено готовить шашлыки в парках, лесах и местах с густой растительностью, где может находиться сухостой. В случае если человек начал готовить шашлык в неположенном месте, то ему полагается штраф 5 тыс. рублей. Но если по его вине случился пожар — то вплоть до уголовной ответственности», — напомнил Серёгин.

Ранее генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, в беседе с НСН напомнил о штрафах за пожары на дачном участке.

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