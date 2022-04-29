В Курганской области перенесли спортивные мероприятия из-за режима ЧС

Курганским спортсменам отменили мероприятия из-за введения режима ЧС на территории области.

Соревнования, которые должны были пройти 30 апреля на курганском ипподроме, перенесли на середину мая, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного спортуправления.

«В связи с введением режима ЧС на территории Курганской области легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и соревнования в зачёт областных сельских спортивных игр «Золотой колос» с забегом и перетягиванием каната переносятся на 14 мая», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в регионе в связи с природными пожарами.