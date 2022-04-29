ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

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В ФСБ сообщили о задержании сторонника ИГ*, планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии
  • РИА Новости

«ФСБ России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»*, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара МТО совершение террористического акта на одном из объектов органов власти и правопорядка», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По адресу его проживания обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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