ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

В ФСБ сообщили о задержании сторонника ИГ*, планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии.

«ФСБ России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»*, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара МТО совершение террористического акта на одном из объектов органов власти и правопорядка», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По адресу его проживания обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.