ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае

Сторонник «Исламского государства»* планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья, он задержан. Об этом сообщили в ФСБ.

По адресу его проживания обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретённые им для изготовления СВУ.

Задержанный дал признательные показания.

Ранее в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который также готовил сторонник запрещённой террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.