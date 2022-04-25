ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае

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Сторонник «Исламского государства»* планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья, он задержан. Об этом сообщили в ФСБ.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае
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По адресу его проживания обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретённые им для изготовления СВУ.

Задержанный дал признательные показания.

Ранее в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который также готовил сторонник запрещённой террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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