ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае
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По адресу его проживания обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретённые им для изготовления СВУ.
Задержанный дал признательные показания.
Ранее в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который также готовил сторонник запрещённой террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.