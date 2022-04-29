ФСБ опубликовала показания бывшего личного пилота Гитлера
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Согласно показаниям Баура, он попытался отговорить Гитлера от самоубийства, но тот говорил, что «солдаты не могут и не хотят больше держаться» и он не может «больше этого выносить».
«Он (Адольф Гитлер. — RT) очень постарел и осунулся, руки его дрожали. Для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — сообщил он.
Баур также рассказал, как Гитлер заставил руководителя Министерства пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса обвенчать его с Евой Браун, что стало для всех неожиданностью.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила показания японских военных о подготовке Японии к нападению на СССР.