ФСБ опубликовала показания бывшего личного пилота Гитлера

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ФСБ России рассекретила материалы следственного дела личного пилота Адольфа Гитлера, командира «эскадрильи фюрера» Ганса Баура, в которых рассказывается о последних днях Гитлера в бункере.
ФСБ опубликовала показания бывшего личного пилота Гитлера
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Согласно показаниям Баура, он попытался отговорить Гитлера от самоубийства, но тот говорил, что «солдаты не могут и не хотят больше держаться» и он не может «больше этого выносить».

«Он (Адольф Гитлер. — RT) очень постарел и осунулся, руки его дрожали. Для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — сообщил он.

Баур также рассказал, как Гитлер заставил руководителя Министерства пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса обвенчать его с Евой Браун, что стало для всех неожиданностью.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила показания японских военных о подготовке Японии к нападению на СССР.

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