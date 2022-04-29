ФСБ опубликовала показания бывшего личного пилота Гитлера

ФСБ России рассекретила материалы следственного дела личного пилота Адольфа Гитлера, командира «эскадрильи фюрера» Ганса Баура, в которых рассказывается о последних днях Гитлера в бункере.

Согласно показаниям Баура, он попытался отговорить Гитлера от самоубийства, но тот говорил, что «солдаты не могут и не хотят больше держаться» и он не может «больше этого выносить».

«Он (Адольф Гитлер. — RT) очень постарел и осунулся, руки его дрожали. Для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — сообщил он.

Баур также рассказал, как Гитлер заставил руководителя Министерства пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса обвенчать его с Евой Браун, что стало для всех неожиданностью.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила показания японских военных о подготовке Японии к нападению на СССР.