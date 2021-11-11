ФСБ рассекретила показания японских военных о подготовке Японии к нападению на СССР
- РИА Новости
В частности, на сайте ФСБ опубликованы документы о допросах японских военачальников, в числе которых — генерал-лейтенант Киёджи Томинага, разработавший первый оперативный план нападения Японии на СССР.
«В 1940 году, являясь начальником первого отдела Генерального штаба японской армии, я разработал план нападения на СССР. Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной армии в районе озера Ханко с последующим захватом Хабаровска с расчётом отрезать советский Дальний Восток от остальной части СССР», — сказал Томинага на допросе 11 февраля 1946 года.
Как утверждал военный, после нападения Германии на Советский Союз японское правительство по сговору с Адольфом Гитлером предложило японскому Генеральному штабу «ускорить подготовку нападения на СССР».
В августе ФСБ впервые рассекретила документы, согласно которым Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.