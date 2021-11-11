ФСБ рассекретила показания японских военных о подготовке Японии к нападению на СССР

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала документы, которые рассказывают о разработанном в 1940 году оперативном плане военного удара Японии по СССР и предусматривают захват Дальнего Востока.
ФСБ рассекретила показания японских военных о подготовке Японии к нападению на СССР
  • РИА Новости

В частности, на сайте ФСБ опубликованы документы о допросах японских военачальников, в числе которых — генерал-лейтенант Киёджи Томинага, разработавший первый оперативный план нападения Японии на СССР.

«В 1940 году, являясь начальником первого отдела Генерального штаба японской армии, я разработал план нападения на СССР. Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной армии в районе озера Ханко с последующим захватом Хабаровска с расчётом отрезать советский Дальний Восток от остальной части СССР», — сказал Томинага на допросе 11 февраля 1946 года.

Как утверждал военный, после нападения Германии на Советский Союз японское правительство по сговору с Адольфом Гитлером предложило японскому Генеральному штабу «ускорить подготовку нападения на СССР».

В августе ФСБ впервые рассекретила документы, согласно которым Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.

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