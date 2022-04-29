Политолог Орлов поддержал предложение увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий
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«Всё, что направлено на поддержку наших заслуженных ветеранов, всё, что направлено на то, чтобы облегчить им жизнь, я всё, безусловно, поддерживаю», — отметил Орлов.
По его словам, государство сможет обеспечить финансовую часть этого вопроса.
«Наши дорогие ветераны получат необходимое внимание, поймут, что страна в них нуждается, ценит их подвиги», — заключил собеседник RT.
Ранее Сухарев предложил увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий.