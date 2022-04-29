Политолог Орлов поддержал предложение увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тыс. рублей.

«Всё, что направлено на поддержку наших заслуженных ветеранов, всё, что направлено на то, чтобы облегчить им жизнь, я всё, безусловно, поддерживаю», — отметил Орлов.

По его словам, государство сможет обеспечить финансовую часть этого вопроса.

«Наши дорогие ветераны получат необходимое внимание, поймут, что страна в них нуждается, ценит их подвиги», — заключил собеседник RT.

Ранее Сухарев предложил увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий.