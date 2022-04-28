В Подмосковье началась акция «Чистый транспорт»

В Московской области началась акция «Чистый транспорт». Инспекторы регионального Минтранса проверят соблюдение чистоты и регламентов уборки в автобусах и электропоездах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ежедневно общественным транспортом пользуются свыше 3 млн жителей и гостей Подмосковья. Обеспечение чистоты и порядка в подвижном составе напрямую влияет на комфорт поездок пассажиров. В этом году традиционную акцию «Чистый автобус», которая проводится весной и осенью, мы решили распространить и на электропоезда», — заявила зампред областного правительства Анна Кротова.

По её словам, по итогам акции будет составлен рейтинг самых чистых автобусов и электропоездов, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что проезд транспортной картой «Тройка» в автобусах Московской области оплатили 8 млн раз с февраля 2021 года.