В Подмосковье началась акция «Чистый транспорт»
Об этом сообщает телеканал «360».
«Ежедневно общественным транспортом пользуются свыше 3 млн жителей и гостей Подмосковья. Обеспечение чистоты и порядка в подвижном составе напрямую влияет на комфорт поездок пассажиров. В этом году традиционную акцию «Чистый автобус», которая проводится весной и осенью, мы решили распространить и на электропоезда», — заявила зампред областного правительства Анна Кротова.
По её словам, по итогам акции будет составлен рейтинг самых чистых автобусов и электропоездов, передаёт издание «Вести Подмосковья».
Ранее сообщалось, что проезд транспортной картой «Тройка» в автобусах Московской области оплатили 8 млн раз с февраля 2021 года.