Проезд «Тройкой» в автобусах Подмосковья оплатили 8 млн раз с начала 2021 года
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«С начала года по карте совершено более 3,6 млн поездок, а всего с начала запуска — 8 млн поездок. Жителям Подмосковья и Москвы удобно оплачивать одной картой поездки на всех видах общественного транспорта Московского региона», — заявила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.
Больше всего поездок по картам «Тройка» за 2022 год совершили в Химках, Балашихе и Одинцове.
Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».