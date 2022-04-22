Проезд «Тройкой» в автобусах Подмосковья оплатили 8 млн раз с начала 2021 года

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Проезд транспортной картой «Тройка» в автобусах Московской области оплатили 8 млн раз с февраля 2021 года.
Проезд «Тройкой» в автобусах Подмосковья оплатили 8 млн раз с начала 2021 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«С начала года по карте совершено более 3,6 млн поездок, а всего с начала запуска — 8 млн поездок. Жителям Подмосковья и Москвы удобно оплачивать одной картой поездки на всех видах общественного транспорта Московского региона», — заявила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Больше всего поездок по картам «Тройка» за 2022 год совершили в Химках, Балашихе и Одинцове.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».

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