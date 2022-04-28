Депутат Кирьянов прокомментировал ситуацию на рынке труда

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов прокомментировал ситуацию на рынке труда.

«По итогам пандемии у людей был определённый шок. Этот стресс-тест пройден, но при этом возникает вопрос: а нужны ли нам люди в таком количестве на рабочих местах в офисе в центре больших городов?» — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, среди других вопросов: что делать, если люди будут оставаться на удалёнке, как будет работать IT-сфера через 10—15 лет?

«Сегодня мы можем подумать о том, что IT-сфера займёт большое место в жизни человечества. Минцифры говорит, что нехватка IT-специалистов в стране — от 0,5 млн до 1 млн. Мы видим, как растёт занятость IT-специалистов в государственном секторе. Это рынок молодёжи», — отметил Кирьянов.

Он добавил, что всё зависит от того, как выучить, трудоустроить эти молодые кадры, как создать для них условия.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области зафиксировали рост спроса на юристов и домашний персонал.