В Институте финансовой грамотности рассказали, как оформить налоговый вычет за занятия спортом

Заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова рассказала, как оформить налоговый вычет за занятия спортом.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что необходимо выбрать фитнес-клуб, спортивную секцию или другую организацию, оказывающую физкультурно-оздоровительные услуги и входящую в перечень Минспорта.

Затем нужно купить абонемент и сохранить чеки об оплате и договоры об оказании услуг — как минимум до подачи декларации о доходах или до передачи этих документов в налоговую инспекцию.

Размер налогового вычета — не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для граждан, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.