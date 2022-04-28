В Институте финансовой грамотности рассказали, как оформить налоговый вычет за занятия спортом
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» она заявила, что необходимо выбрать фитнес-клуб, спортивную секцию или другую организацию, оказывающую физкультурно-оздоровительные услуги и входящую в перечень Минспорта.
Затем нужно купить абонемент и сохранить чеки об оплате и договоры об оказании услуг — как минимум до подачи декларации о доходах или до передачи этих документов в налоговую инспекцию.
Размер налогового вычета — не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для граждан, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.