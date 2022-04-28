Производители безалкогольных напитков в России заявили о возможности сбоев
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Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
По его словам, производство напитков в России более чем 90% укомплектовано иностранным оборудованием, включая европейское.
Новиков добавил, что «сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий».
При этом он заявил, что в нынешней ситуации замена комплектующих российскими аналогами невозможна. Новиков заявил, что индустрия нуждается в поддержке.
Кроме того, он выразил надежду, что возможные ответные санкции со стороны России «не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры».
Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT ситуацию с санкциями.