Специалист Курицын дал прогноз по динамике цен на стройматериалы

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Руководитель проектов направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Александр Курицын дал прогноз по динамике цен на стройматериалы.
Специалист Курицын дал прогноз по динамике цен на стройматериалы
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В беседе с Life.ru он отметил, что санкции затронули отделочные материалы, а также такую продукцию, как розетки, выключатели, сантехприборы.

«В целом предпосылок для существенного роста цен не наблюдается. Учитывая начало дачного сезона и высокий спрос, очевидно, в мае 2022 года будет ступенчатое локальное (в основном в рознице) подорожание», — сказал эксперт.

По его мнению, может ощущаться нехватка материалов в региональных магазинах и на складах, но постепенно к середине лета ситуация улучшится.

Ранее президент Национального объединения строителей Антон Глушков заявил, что стоимость основных строительных материалов в России за последний месяц выросла на 15—30%.

НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.

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