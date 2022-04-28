Специалист Курицын дал прогноз по динамике цен на стройматериалы
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В беседе с Life.ru он отметил, что санкции затронули отделочные материалы, а также такую продукцию, как розетки, выключатели, сантехприборы.
«В целом предпосылок для существенного роста цен не наблюдается. Учитывая начало дачного сезона и высокий спрос, очевидно, в мае 2022 года будет ступенчатое локальное (в основном в рознице) подорожание», — сказал эксперт.
По его мнению, может ощущаться нехватка материалов в региональных магазинах и на складах, но постепенно к середине лета ситуация улучшится.
Ранее президент Национального объединения строителей Антон Глушков заявил, что стоимость основных строительных материалов в России за последний месяц выросла на 15—30%.
НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.