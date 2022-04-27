Глава НОСТРОЙ: стройматериалы в России за месяц подорожали на 15—30%
- Gettyimages.ru
Об этом глава объединения, которое официально участвует в мониторинге цен строительных ресурсов, заявил на конференции «Рынок недвижимости — 2022».
«Я надеюсь, что в течение ближайших трёх-четырёх недель мы будем наблюдать более живые предложения на рынке стройматериалов, что приведёт к снижению их стоимости. Пока мы наблюдаем за последний месяц увеличение стоимости основных стройматериалов от 15 до 30%», — цитирует его ТАСС.
Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде построят индустриальный парк, где разместят высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов.