Глава НОСТРОЙ: стройматериалы в России за месяц подорожали на 15—30%

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Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что стоимость основных строительных материалов в России за последний месяц выросла на 15—30%.
Глава НОСТРОЙ: стройматериалы в России за месяц подорожали на 15—30%
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Об этом глава объединения, которое официально участвует в мониторинге цен строительных ресурсов, заявил на конференции «Рынок недвижимости — 2022».

«Я надеюсь, что в течение ближайших трёх-четырёх недель мы будем наблюдать более живые предложения на рынке стройматериалов, что приведёт к снижению их стоимости. Пока мы наблюдаем за последний месяц увеличение стоимости основных стройматериалов от 15 до 30%», — цитирует его ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде построят индустриальный парк, где разместят высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов.

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