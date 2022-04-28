В ЦВО рассказали подробности о крушении вертолёта в Саратовской области

В Центральном военном округе (ЦВО) сообщили, что в результате сближения двух вертолётов во время учебного полёта в Саратовской области одно из воздушных судов совершило жёсткую посадку. Погиб один член экипажа.

«28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолётов, в результате чего один получил повреждение и совершил жёсткую посадку», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что один из членов экипажа вертолёта погиб в результате жёсткой посадки. При этом второй вертолёт совершил посадку в штатном режиме.

На месте ЧП работает комиссия воздушно-космических сил.

Ранее власти Саратовской области сообщили об одном погибшем при падении вертолёта.