В ЦВО рассказали подробности о крушении вертолёта в Саратовской области
- РИА Новости
«28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолётов, в результате чего один получил повреждение и совершил жёсткую посадку», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что один из членов экипажа вертолёта погиб в результате жёсткой посадки. При этом второй вертолёт совершил посадку в штатном режиме.
На месте ЧП работает комиссия воздушно-космических сил.
Ранее власти Саратовской области сообщили об одном погибшем при падении вертолёта.