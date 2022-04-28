ОНК: обвиняемые в покушении на журналиста Владимира Соловьёва не признают вину

Четверо из пяти обвиняемых, арестованных по обвинению в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва, заявили правозащитникам, что отрицают свою виновность. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Четверо обвиняемых, содержащихся в ИВС, заявили, что не признают вину. Двое из них, ранее судимых за убийства, утверждают, что были освобождены в своё время от уголовной ответственности и проходили принудительное лечение в психиатрических больницах», — сказал один из членов комиссии.

При этом он добавил, что один из проходивших лечение утверждает, что дал признательные показания под давлением.

«Этот гражданин сказал также, что уже трое суток после задержания не получает назначенные психиатрами таблетки и чувствует ухудшение состояния. Члены комиссии рекомендовали вызвать ему в ИВС бригаду скорой психиатрической помощи», — уточнил собеседник RT.

По его словам, двое обвиняемых содержатся в трёхместной камере, двое — без соседей.

«Жалоб на условия содержания, кроме одного, просившего назначенные препараты, они не высказали», — отметил правозащитник.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Суд избрал пятерым задержанным по этому делу меру пресечения в виде ареста. Местонахождение пятого арестованного членам ОНК неизвестно.