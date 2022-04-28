В Москве назвали число выданных по программе «Семейная ипотека» кредитов

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за I квартал 2022 года выдали более 3,4 тыс. льготных кредитов по программе «Семейная ипотека».
В Москве назвали число выданных по программе «Семейная ипотека» кредитов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет НСН.

«За три месяца 2022 года по семейной ипотеке в столице было приобретено около 180,5 тыс. кв. м жилья общей стоимостью 41 млрд рублей, средневзвешенная ставка по программе в Москве составила 4,64%», — сказал вице-мэр.

Как уточнил Ефимов, больше всего кредитов за рассматриваемый период по семейной ипотеке получили семьи с одним ребёнком (2,4 тыс.).

Семьям с двумя детьми выдали 643 кредита, с тремя и более детьми — 240 кредитов. Ещё 160 займов получили семьи с детьми, имеющими инвалидность.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках программы «Семейная ипотека» в столице выдали более 1,2 тыс. льготных кредитов на сумму более 9,2 млрд рублей.

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