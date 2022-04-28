Ярошенко заявил о нарушении США фундаментальных международных законов

Российский лётчик Константин Ярошенко, которого ранее осудили в США, а впоследствии обменяли на американца Тревора Рида, заявил о нарушении Соединённым Штатами фундаментальных международных законов.

Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Меня посадили в карцер — это было 30, 31 мая — и только лишь 1 июня меня привезли в суд и сказали, что меня арестовали. Почему не оповестили российскую сторону и нарушили фундаментальные международные законы?» — заявил он.

Ярошенко добавил, что российская консульская служба узнала обо всём гораздо, позже чем жена, которой о случившемся сообщил дежурный адвокат.

Ранее Ярошенко после возвращения в Россию заявил, что его пытали в США.