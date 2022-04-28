Ярошенко заявил о нарушении США фундаментальных международных законов
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью «Известиям».
«Меня посадили в карцер — это было 30, 31 мая — и только лишь 1 июня меня привезли в суд и сказали, что меня арестовали. Почему не оповестили российскую сторону и нарушили фундаментальные международные законы?» — заявил он.
Ярошенко добавил, что российская консульская служба узнала обо всём гораздо, позже чем жена, которой о случившемся сообщил дежурный адвокат.
Ранее Ярошенко после возвращения в Россию заявил, что его пытали в США.