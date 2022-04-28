Подростковый психолог Карпов рассказал, как правильно будить ребёнка утром

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Подростковый психолог Никита Карпов поделился секретами, как легко разбудить ребёнка в школу.
Подростковый психолог Карпов рассказал, как правильно будить ребёнка утром
  • Gettyimages.ru

Перед утренним подъёмом Никита Карпов в беседе с Пятым каналом посоветовал сделать как можно больше дел вечером.

«Собраться, подготовить «взлётную полосу», чтобы утром быстро наметать завтрак на стол и покормить ребёнка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть всё то, что необходимо для выхода из дома», — объяснил специалист.

Не менее важно встать чуть раньше самим родителям, чтобы без суеты и нервов ласково разбудить ребёнка. Важно сделать утро ребёнка максимально позитивным. В процессе взросления ребёнка необходимо постепенно приучать вставать по будильнику самостоятельно.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

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