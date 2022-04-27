В РСТ прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации
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«На самом деле этот шаг никак не скажется на обычных российских туристах, как особенно никак не сказывалось и присутствие в этой организации, хотя это крупнейшее межгосударственное объединение, общественное, по линии туризма», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Барзыкин, эта организация не продемонстрировала поддержку, когда российских туристов приходилось эвакуировать из-за границы.
Со своей стороны, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с Pravda.Ru выразила мнение, что Всемирная туристская организация «просто объединяет туристские организации стран, представителей, проводит совместные мероприятия, конференции, обучение».
Как добавила эксперт, каждая страна развивает свой туризм самостоятельно, а после выхода из ЮНВТО Россия просто не будет участвовать в проводимых организацией мероприятиях.
Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения, что Россия заявила о намерении выйти из неё.