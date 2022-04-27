В РСТ прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал выход России из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

«На самом деле этот шаг никак не скажется на обычных российских туристах, как особенно никак не сказывалось и присутствие в этой организации, хотя это крупнейшее межгосударственное объединение, общественное, по линии туризма», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Барзыкин, эта организация не продемонстрировала поддержку, когда российских туристов приходилось эвакуировать из-за границы.

Со своей стороны, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с Pravda.Ru выразила мнение, что Всемирная туристская организация «просто объединяет туристские организации стран, представителей, проводит совместные мероприятия, конференции, обучение».

Как добавила эксперт, каждая страна развивает свой туризм самостоятельно, а после выхода из ЮНВТО Россия просто не будет участвовать в проводимых организацией мероприятиях.

Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения, что Россия заявила о намерении выйти из неё.