Общество «Знание» и Фонд гуманитарных проектов заключили договор о сотрудничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на фонд.
Фонд — оператор 24 исторических парков «Россия — моя история». На площадке одного из них в Санкт-Петербурге в среду, 27 апреля, проходит форум «Петровские времена».
Форум открывает цикл мероприятий, посвящённых 350-летию со дня рождения Петра I, передаёт Life.ru.
Аналогичные форумы состоятся по всей стране.
В течение года историки и деятели культуры будут выступать с лекциями для школьников и студентов.