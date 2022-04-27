Общество «Знание» и Фонд гуманитарных проектов заключили договор о сотрудничестве

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Российское общество «Знание» и Фонд гуманитарных проектов заключили договор о сотрудничестве. Цель соглашения — продвижение гуманитарных знаний в области культуры и истории, повышение эффективности при реализации федеральных и региональных проектов.
Общество «Знание» и Фонд гуманитарных проектов заключили договор о сотрудничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на фонд.

Фонд — оператор 24 исторических парков «Россия — моя история». На площадке одного из них в Санкт-Петербурге в среду, 27 апреля, проходит форум «Петровские времена».

Форум открывает цикл мероприятий, посвящённых 350-летию со дня рождения Петра I, передаёт Life.ru.

Аналогичные форумы состоятся по всей стране.

В течение года историки и деятели культуры будут выступать с лекциями для школьников и студентов.

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