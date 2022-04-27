В Петербурге запустили проект «Петровские времена»

В Санкт-Петербурге запустили проект «Петровские времена», разработанный российским обществом «Знание». В течение года историки и деятели культуры будут выступать с лекциями для школьников и студентов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Касательно в целом проекта, он пройдёт до конца года. И неслучайно начинается с Санкт-Петербурга, с города, основанного Петром, ведь сам проект проходит в рамках 350-летия со дня рождения Петра I. Касательно спикеров, это будут самые разные лекторы, не только историки, но и деятели культуры, искусства, учёные, которые с разных сторон посмотрят на эпоху жизни и правления Петра I», — заявил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Он отметил, что лекции предусматривают общение с лекторами, также участники мероприятий смогут составить карту страны эпохи Петра I, сыграть в викторину.

В июне на базе парков «Россия — моя история» состоится тематический онлайн-марафон.

Ранее «Невские новости» сообщали, что посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге.