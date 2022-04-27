Калининградская область и Краснодарский край договорились о сотрудничестве на парламентском уровне

Председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин и председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко заключили соглашение о сотрудничестве на парламентском уровне.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

Подписание документа состоялось в рамках мероприятий Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Мы расширяем границы и выходим за рамки своих привычных контактов с регионами Северо-Запада. Краснодарский край стал второй территорией Южного федерального округа, с парламентариями которого у нас теперь имеется соглашение», — заявил Кропоткин.

По его словам, в рамках соглашения планируется расширять и укреплять межпарламентские связи, сотрудничать и обмениваться опытом в сфере законодательной деятельности, развивать деловые и культурные контакты.

Ранее сообщалось, что Алтайский край и Калмыкия договорились о сотрудничестве в ряде отраслей.