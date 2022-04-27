Калининградская область и Краснодарский край договорились о сотрудничестве на парламентском уровне

Короткая ссылка
Председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин и председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко заключили соглашение о сотрудничестве на парламентском уровне.
Калининградская область и Краснодарский край договорились о сотрудничестве на парламентском уровне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

Подписание документа состоялось в рамках мероприятий Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Мы расширяем границы и выходим за рамки своих привычных контактов с регионами Северо-Запада. Краснодарский край стал второй территорией Южного федерального округа, с парламентариями которого у нас теперь имеется соглашение», — заявил Кропоткин.

По его словам, в рамках соглашения планируется расширять и укреплять межпарламентские связи, сотрудничать и обмениваться опытом в сфере законодательной деятельности, развивать деловые и культурные контакты.

Ранее сообщалось, что Алтайский край и Калмыкия договорились о сотрудничестве в ряде отраслей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить