Калининградская область и Краснодарский край договорились о сотрудничестве на парламентском уровне
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
Подписание документа состоялось в рамках мероприятий Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
«Мы расширяем границы и выходим за рамки своих привычных контактов с регионами Северо-Запада. Краснодарский край стал второй территорией Южного федерального округа, с парламентариями которого у нас теперь имеется соглашение», — заявил Кропоткин.
По его словам, в рамках соглашения планируется расширять и укреплять межпарламентские связи, сотрудничать и обмениваться опытом в сфере законодательной деятельности, развивать деловые и культурные контакты.
Ранее сообщалось, что Алтайский край и Калмыкия договорились о сотрудничестве в ряде отраслей.