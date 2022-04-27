Алтайский край и Калмыкия договорились о сотрудничестве в ряде отраслей

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Глава Калмыкии Бату Хасиков прибыл в Барнаул. На встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко были рассмотрены перспективы развития сотрудничества регионов.
Алтайский край и Калмыкия договорились о сотрудничестве в ряде отраслей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В частности, Калмыкия и Алтайский край будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства, культуры, туризма.

Запланирована проработка вопросов поставки племенного скота из Калмыкии в Алтайский край. Республика, со своей стороны, заинтересована в алтайском сельхозмашиностроении и внедрении цифровизации в агропромышленном комплексе.

Кроме того, регионы готовы делиться практиками по сохранению культурного наследия, реализации молодёжных инициатив, природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что Московская область и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий.

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