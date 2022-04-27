В Мордовии рассказали о работе по обеспечению учащихся школьным питанием

И. о. ректора Мордовского государственного университета Дмитрий Глушко рассказал о работе по обеспечению учащихся школьным питанием в Мордовии.

«Питание — основа здоровья школьников, безусловный приоритет и для каждой семьи, и для государства. Многолетняя работа в этой сфере, проводимая Республикой Мордовия, получила высокую оценку федерального правительства. Она имеет под собой серьёзную почву», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, регион известен и достижениями АПК, и положительными примерами организации школьного питания.

«Создание пищевого кластера — следующий шаг в работе. Кластер поможет внедрению современных научных разработок. На базе медицинского института нашего университета будут исследоваться пути адаптации рационов питания студентов и школьников к возможностям местных производителей продовольствия», — сообщил Глушко.

Как добавил эксперт, коллеги из НИИ питания помогают внедрять систему коррекции и оценки динамики здоровья детей через питание.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о контроле за школьным питанием в регионе.