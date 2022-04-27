Россиянин Ярошенко отметил, что отбыл в тюрьме США «12 лет ни за что»

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Отбывший в американской тюрьме 12 лет российский лётчик Константин Ярошенко, которого обменяли на гражданина США Тревора Рида, прокомментировал своё возвращение в Россию.
Россиянин Ярошенко отметил, что отбыл в тюрьме США «12 лет ни за что»
  • РИА Новости

Видео с россиянином опубликовала в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

«12 лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются», — рассказал Ярошенко об условиях, в которых находился.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

Ярошенко в 2010 году был приговорён американским судом к 20 годам лишения свободы.

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