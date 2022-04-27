Адвокат Ярошенко заявил, что обмен на американца Рида прошёл на территории третьей страны

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Адвокат осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов рассказал RT, что обмен его подзащитного на американца Тревора Рида проходил на территории третьей страны.
Адвокат Ярошенко заявил, что обмен на американца Рида прошёл на территории третьей страны
  • Gettyimages.ru

«По моей информации, он (Ярошенко. — RT) направляется в сторону России. Передача происходила на территории третьей страны», — сказал он.

МИД России 27 апреля сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

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