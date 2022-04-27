Адвокат Ярошенко заявил, что обмен на американца Рида прошёл на территории третьей страны

Адвокат осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов рассказал RT, что обмен его подзащитного на американца Тревора Рида проходил на территории третьей страны.

«По моей информации, он (Ярошенко. — RT) направляется в сторону России. Передача происходила на территории третьей страны», — сказал он.

МИД России 27 апреля сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.