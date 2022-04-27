Адвокат назвал непростым процесс обмена Константина Ярошенко на американца Тревора Рида

Адвокат осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов рассказал RT о процессе обмена его подзащитного на американца Тревора Рида.

«Обмен осуществлён. Мы... ожидали, что это произойдёт в середине этой недели. Это планировалось. Это было в работе. Это совершенно замечательная новость, потому что Константин Ярошенко был в заключении более 12 лет», — сказал он.

Тарасов отметил, что процесс переговоров по обмену был длительным.

«Это очень непростой процесс, тем более учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию», — добавил он.

По его словам, это очень большое чудо.

Российское Министерство иностранных дел сообщило 27 апреля, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.