Воспитателей детсада в Ульяновской области после ЧП со стрельбой представят к госнаградам

Воспитателя Ольгу Митрофанову, погибшую при нападении на детский сад посёлка Вешкайма Ульяновской области, и её коллегу Елену Карпову представят к государственным наградам.

«Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины», — приводит слова губернатора Алексея Русских его пресс-служба.

Как информирует РИА Новости, глава региона отметил, что также представят к награде и младшего воспитателя Елену Карпову.

«Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления», — сказал он.

По данным mosaica.ru, дочь воспитательницы, убитой накануне,возьмут под опеку дедушка и бабушка. Об этом рассказала руководитель Министерства семейной политики региона Анна Тверскова.

В данный момент девочка уже находится у родственников. Процесс оформления опекунства начнут уже сегодня, в семье имеются необходимые условия для проживания ребёнка.

В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.