Воспитателей детсада в Ульяновской области после ЧП со стрельбой представят к госнаградам
- РИА Новости
«Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины», — приводит слова губернатора Алексея Русских его пресс-служба.
Как информирует РИА Новости, глава региона отметил, что также представят к награде и младшего воспитателя Елену Карпову.
«Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления», — сказал он.
По данным mosaica.ru, дочь воспитательницы, убитой накануне,возьмут под опеку дедушка и бабушка. Об этом рассказала руководитель Министерства семейной политики региона Анна Тверскова.
В данный момент девочка уже находится у родственников. Процесс оформления опекунства начнут уже сегодня, в семье имеются необходимые условия для проживания ребёнка.
В результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.