Умер бывший начальник аналитического управления КГБ Николай Леонов

Бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов умер в возрасте 93 лет.

Об этом говорится на сайте Службы внешней разведки России.

Уточняется, что Леонов умер 27 апреля после тяжёлой продолжительной болезни.

За многолетнюю безупречную службу и достигнутые результаты он был награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями.

В начале апреля стало известно, что выдающийся разведчик-нелегал Герой Советского Союза Михаил Васенков умер на 80-м году жизни.

В 2020 году сообщалось, что на 82-м году жизни умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России.