Умер бывший начальник аналитического управления КГБ Николай Леонов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Службы внешней разведки России.
Уточняется, что Леонов умер 27 апреля после тяжёлой продолжительной болезни.
За многолетнюю безупречную службу и достигнутые результаты он был награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями.
В начале апреля стало известно, что выдающийся разведчик-нелегал Герой Советского Союза Михаил Васенков умер на 80-м году жизни.
В 2020 году сообщалось, что на 82-м году жизни умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России.