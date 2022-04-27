Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о тоннелепроходческих работах на Рублёво-Архангельской линии метро.

«Щит «Натали» ведёт сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Карамышевская» и «Звенигородская», соседний правый тоннель строит щит «Виктория». В процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошёвской» до «Народного ополчения», под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на улицу Мнёвники, а также вблизи храма Александра Невского», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что общая протяжённость каждого из тоннелей — более 1,7 км.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что работы ведутся под инфраструктурными объектами северо-запада столицы, на глубине от 12 до 35 метров.

«Ранее щиты «Натали» и «Виктория» были задействованы на строительстве тоннелей первого пускового участка БКЛ между станциями «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр», — сказал он.

Ранее Бочкарёв сообщил, что подземный переход для пересадки со станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии построен на 66%.