В Москве рассказали о ходе строительства перехода со станции «Электрозаводская» БКЛ

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что подземный переход для пересадки со станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии построен на 66%.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Готовность монолитных работ составляет около 85%, проходка горным способом завершена почти наполовину», — отметил Бочкарёв.

Уточняется, что переход для пересадки возводится около реки Яузы, под тоннелем БКЛ и над тоннелем синей ветки метрополитена. При строительстве движение поездов не останавливается.

Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.