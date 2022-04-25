В Москве рассказали о ходе строительства перехода со станции «Электрозаводская» БКЛ

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что подземный переход для пересадки со станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии построен на 66%.
В Москве рассказали о ходе строительства перехода со станции «Электрозаводская» БКЛ

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Готовность монолитных работ составляет около 85%, проходка горным способом завершена почти наполовину», — отметил Бочкарёв.

Уточняется, что переход для пересадки возводится около реки Яузы, под тоннелем БКЛ и над тоннелем синей ветки метрополитена. При строительстве движение поездов не останавливается.

Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.

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