Wildberries: объём заказов товаров отечественного производства увеличился на 132% в апреле

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Компания Wildberries представила промежуточные результаты проекта, созданного в поддержку отечественных предпринимателей, — «Сделано в России».
Wildberries: объём заказов товаров отечественного производства увеличился на 132% в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

Объём заказов российских брендов с 14 по 21 апреля 2022 года увеличился на 132% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 33,4 млрд рублей, сообщает Life.ru.

Согласно статистике, россияне чаще всего покупают одежду, обувь, косметику, продукты питания, детские товары, текстиль и аксессуары для благоустройства дома, а также бытовую химию.

«Мы воодушевлены первыми результатами проекта «Сделано в России»: граждане с большим интересом приобретают товары от отечественных брендов. К нашей инициативе присоединяется всё больше российских предпринимателей, для которых появилась отличная возможность расширить свою покупательскую аудиторию и увеличить продажи», — сказано в пресс-релизе компании.

Ранее НСН сообщала, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.

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