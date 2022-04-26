Республике Коми передали эстафету проведения Дельфийских игр

В Красноярске завершились XXI молодёжные Дельфийские игры России. В этом году соревнования собрали 2783 участника из 79 регионов.

В течение четырёх дней проходили состязания по 34 дисциплинам художественного, профессионального и научно-технического творчества.

По итогам командного первенства первое место завоевала делегация Красноярского края, второе — Новосибирской области, третье — Самарской области.

XXI молодёжные Дельфийские игры России стали национальным отборочным этапом для формирования сборной, которая примет участие в Шестнадцатых молодёжных Дельфийских играх государств-участников СНГ и Первых молодёжных Арктических Дельфийских игр, которые пройдут в Сыктывкаре и Воркуте.

Церемония закрытия завершилась передачей флага, который приняла заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Карачева.

В 2021 году Дельфийские игры России прошли 21—26 мая в Пермском крае.