Республике Коми передали эстафету проведения Дельфийских игр

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В Красноярске завершились XXI молодёжные Дельфийские игры России. В этом году соревнования собрали 2783 участника из 79 регионов.
Республике Коми передали эстафету проведения Дельфийских игр
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

В течение четырёх дней проходили состязания по 34 дисциплинам художественного, профессионального и научно-технического творчества.

По итогам командного первенства первое место завоевала делегация Красноярского края, второе — Новосибирской области, третье — Самарской области.

XXI молодёжные Дельфийские игры России стали национальным отборочным этапом для формирования сборной, которая примет участие в Шестнадцатых молодёжных Дельфийских играх государств-участников СНГ и Первых молодёжных Арктических Дельфийских игр, которые пройдут в Сыктывкаре и Воркуте.

Церемония закрытия завершилась передачей флага, который приняла заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Карачева.

В 2021 году Дельфийские игры России прошли 21—26 мая в Пермском крае.

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