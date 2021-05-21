Открылись ХХ молодёжные Дельфийские игры России
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До старта мероприятия свои аккредитационные карточки получили представители оргкомитета, волонтёры, сотрудники оперштаба, представители СМИ. Для освещения Игр аккредитовались более 100 журналистов, представляющих федеральные и региональные издания, телекомпании и информационные агентства.
В обеспечении задействовано свыше 35 культурно-образовательных и социальных объектов.
2021-й объявлен Годом науки и технологий в России, и эта тема отразилась в конкурсных номинациях и международной конференции.
Итоги Игр будут подведены 25 мая.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выбрали претендентов для участия в Дельфийских играх России.