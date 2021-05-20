В Подмосковье выбрали претендентов для участия в Дельфийских играх России

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Почти 40 человек включили в подмосковную делегацию, которая выступит на XX молодёжных Дельфийских играх России. Их проведут в Пермском крае с 21 по 26 мая.
В Подмосковье выбрали претендентов для участия в Дельфийских играх России
  • © delphic.tv / Facebook

Как передаёт телеканал «360», участники продемонстрируют своё вокальное и кулинарное мастерство, умение играть на музыкальных инструментах — фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, а также владение ремёслами, творческие навыки и научные исследования.

В творческую делегацию от Подмосковья вошли жители девяти городских округов. Конкурсанты выступят в 18 номинациях, отметили в Минкультуры региона.

Подмосковье впервые будет участвовать в категориях «Классический танец», «Визуализация и презентация научного исследования».

Как ранее сообщало ФАН, объявлена дата проведения праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 25 июня.

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