В Подмосковье выбрали претендентов для участия в Дельфийских играх России
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Как передаёт телеканал «360», участники продемонстрируют своё вокальное и кулинарное мастерство, умение играть на музыкальных инструментах — фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, а также владение ремёслами, творческие навыки и научные исследования.
В творческую делегацию от Подмосковья вошли жители девяти городских округов. Конкурсанты выступят в 18 номинациях, отметили в Минкультуры региона.
Подмосковье впервые будет участвовать в категориях «Классический танец», «Визуализация и презентация научного исследования».
Как ранее сообщало ФАН, объявлена дата проведения праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 25 июня.