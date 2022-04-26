В Москве утвердили порядок получения грантов на дополнительное обучение с целью трудоустройства

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения грантов на дополнительное обучение различным профессиям с целью трудоустройства.
В Москве утвердили порядок получения грантов на дополнительное обучение с целью трудоустройства

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Из городского бюджета на проект направлено 100 млн рублей.

Речь идёт о грантах для тех, кто прошёл обучение по программам среднего или дополнительного профобразования, чтобы в дальнейшем работать по новой специальности.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться около 6000 горожан ежегодно.

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