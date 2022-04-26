Депутат Выборный предложил ввести единые требования к безопасности детсадов и школ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил ввести единые требования к безопасности детсадов и школ.

«Необходимо принять единые требования к безопасности образовательных учреждений в России. Это позволит активнее внедрять современные методы обеспечения безопасности и комфорта учебного процесса», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, финансирование безопасности детей в образовательных организациях должно быть в приоритете.

Как считает Выборный, при выборе охранной организации такой фактор, как цена, не должен быть решающим — следует ориентироваться на качество, опыт и профессиональные компетенции.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

Как передавал сайт kp.ru, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.