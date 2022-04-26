Депутат Выборный предложил ввести единые требования к безопасности детсадов и школ

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил ввести единые требования к безопасности детсадов и школ.
Депутат Выборный предложил ввести единые требования к безопасности детсадов и школ
  • РИА Новости
  • © Александр Лукин

«Необходимо принять единые требования к безопасности образовательных учреждений в России. Это позволит активнее внедрять современные методы обеспечения безопасности и комфорта учебного процесса», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, финансирование безопасности детей в образовательных организациях должно быть в приоритете.

Как считает Выборный, при выборе охранной организации такой фактор, как цена, не должен быть решающим — следует ориентироваться на качество, опыт и профессиональные компетенции.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

Как передавал сайт kp.ru, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить